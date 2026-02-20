Каллас: 20-й пакет санкцій проти Росії ЄС планує схвалити у понеділок

У понеділок, 23 лютого, Євросоюз планує схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас 20 лютого.

Каллас виступила на пресконференції у Кракові за підсумками зустрічі міністрів оборони Польщі, Німеччини, Франції, Британії та Італії.

"Наступного понеділка ми маємо намір прийняти 20-й пакет санкцій проти Росії", – сказала вона.

Каллас підкреслила, що санкції працюють і завдають серйозної шкоди російській економіці, а кожен новий захід ще більше обмежує її можливості вести війну.

"Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском. Але Путін не закінчить цю війну, поки витрати не перевищать вигоди. І це саме та точка, до якої ми повинні прийти", – заявила Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", на заваді ухваленню 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії стали позиції ряду держав ЄС.

Так, пропозиція Єврокомісії внести до пакета санкцій іноземні порти та банки, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, зустріла опір від Угорщини, Іспанії та Італії.

Європейська комісія очікує ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого, щоб через тиск примусити РФ припинити війну.