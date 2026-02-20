Каллас: 20-й пакет санкций против России ЕС планирует одобрить в понедельник

В понедельник, 23 февраля, Евросоюз планирует одобрить 20-й пакет санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас 20 февраля.

Каллас выступила на пресс-конференции в Кракове по итогам встречи министров обороны Польши, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

"В следующий понедельник мы намерены принять 20-й пакет санкций против России", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что санкции работают и наносят серьезный ущерб российской экономике, а каждая новая мера еще больше ограничивает ее возможности вести войну.

"Москва не является непобедимой. Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большим давлением. Но Путин не закончит эту войну, пока расходы не превысят выгоды. И это именно та точка, к которой мы должны прийти", – заявила Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", на пути принятия 20-го пакета санкций ЕС против России стали позиции ряда государств ЕС.

Так, предложение Еврокомиссии внести в пакет санкций иностранные порты и банки, которые Россия использует для незаконной продажи нефти, встретило сопротивление от Венгрии, Испании и Италии.

Европейская комиссия ожидает принятия 20-го пакета санкций ЕС против России к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля, чтобы через давление заставить РФ прекратить войну.