Європарламент збереться у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Європейський парламент 24 лютого збереться на позачергове засідання, щоб вшанувати мужність українського народу у протистоянні російській агресії.

Про це у середу повідомила у соцмережі Х президентка Європарламенту Роберта Метсола, пише "Європейська правда".

Вона наголосила, що на засіданні євродепутати підтвердять свою непохитну прихильність справедливому і тривалому миру, а також конкретну підтримку України.

"З гордістю повідомляю, що 24 лютого Європейський парламент скличе позачергове пленарне засідання, щоб вшанувати мужність народу України", – повідомила очільниця парламенту.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта прибуде з візитом до Києва на річницю повномасштабної агресії Росії проти України 24 лютого.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ на запрошення президента Зеленського з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, делегація європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення.