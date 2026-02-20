Европарламент на внеочередном заседании к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины рассмотрит резолюцию по этому вопросу.

Как сообщает "Европейская правда", информация об этом есть в повестке дня Европейского парламента.

24 февраля с 10:15 по Брюсселю евродепутаты проведут дебаты и рассмотрят резолюцию "О четвертой годовщине захватнической войны РФ против Украины и вкладе Европы в достижение справедливого мира и устойчивой безопасности для Украины".

10 февраля зарегистрировали семь проектов резолюции – от разных групп Европарламента.

Голосование должно начаться в 10:30.

Президент Европарламента Роберта Метсола ранее сообщила, что на заседании евродепутаты подтвердят поддержку справедливого и прочного мира для Украины, а также конкретную поддержку Украины.

На Мюнхенской конференции по безопасности она призвала "не попадать в ловушку" нарратива о том, что Украина может или должна в ближайшее время провести выборы.

Напомним, ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабной войны – однако звучат противоречивые сигналы о том, удастся ли это сделать.