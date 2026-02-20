Засідання "коаліції рішучих" відбудеться 24 лютого

Лідери Франції та Британії Емманюель Макрон та Кір Стармер у вівторок співголовуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" на підтримку України з нагоди четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, про це повідомив у п’ятницю Єлисейський палац.

Засідання пройде у форматі відеоконференції.

За словами французької сторони, ця зустріч "має на меті підтвердити зобов’язання 35 країн-учасниць підтримувати Україну, щоб допомогти створити умови для міцного й тривалого миру, який гарантуватиме безпеку України та Європи".

Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу.

Нагадаємо, ЄС розраховує схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабної війни – проте лунають суперечливі сигнали щодо того, чи вдасться це зробити.