Заседание "коалиции решительных" пройдет 24 февраля

Лидеры Франции и Великобритании Эмманюэль Макрон и Кир Стармер во вторник будут сопредседательствовать на встрече "коалиции решительных" в поддержку Украины по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde, об этом сообщил в пятницу Елисейский дворец.

Заседание пройдет в формате видеоконференции.

По словам французской стороны, эта встреча "имеет целью подтвердить обязательства 35 стран-участниц поддерживать Украину, чтобы помочь создать условия для прочного и длительного мира, который будет гарантировать безопасность Украины и Европы".

Европарламент на внеочередном заседании к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины рассмотрит резолюцию по этому поводу.

Напомним, ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабной войны – однако звучат противоречивые сигналы о том, удастся ли это сделать.