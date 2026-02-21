Україна пропонує ЄС нафтопровід "Одеса-Броди" замість пошкодженої "Дружби"

Замість пошкодженого російською атакою нафтопроводу "Дружба" Україна пропонує ЄС використовувати для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину інші елементи своєї нафтотранспортної інфраструктури, зокрема нафтопровід "Одеса-Броди".

Про це йдеться в листі місії України при Європейському Союзі від 20.02.2026, адресованому Генеральному директорату з питань енергетики Європейської комісії, з яким мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Поки триває ремонт нафтопроводу "Дружба", Україна пропонує ЄС, зокрема, отримувати нафту через нафтопровід "Одеса-Броди".

"Внаслідок цілеспрямованих атак, здійснених державою-агресором 27 січня 2026 року, було завдано значних збитків елементам нафтотранспортної системи України, включаючи технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу "Дружба"", – йдеться в документі.

Українські дипломати проінформували Єврокомісію, що "на даний час українські фахівці проводять детальний технічний огляд пошкодженого обладнання та оцінюють технічну можливість і умови для оперативного відновлення транспортування нафти зазначеним трубопроводом".

"Тривають зусилля щодо обстеження пошкоджених елементів, стабілізації технічного стану системи та ліквідації наслідків ворожого удару. Водночас українська сторона хотіла б підкреслити, що безперебійне та стабільне функціонування нафтотранспортної інфраструктури можливе лише за умови припинення Російською Федерацією масованих ракетних та дронових атак, спрямованих на знищення енергетичної інфраструктури України", – наголошується в листі.

Зокрема, зазначається, що українські фахівці "змушені проводити аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів, ризикуючи своїм життям".

"У контексті забезпечення безпеки постачання нафти до європейських країн, зокрема Угорщини та Словаччини, українська сторона пропонує розглянути можливість транспортування нафти з використанням існуючої нафтотранспортної інфраструктури України. Зокрема, така логістика могла б бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшою перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом "Одеса-Броди" далі до держав-членів Європейського Союзу", – запропонувала Україна Євросоюзу.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина заблокувала надання кредиту у 90 млрд євро для України від Євросоюзу і погрожує блокувати його, доки Київ не поновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба".

Планувалося, що документи щодо 90 млрд для України будуть ухвалені Радою ЄС та підписані у Європарламенті 24 лютого, на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС. Угорщина, Словаччина та Чехія відмовилися брати участь у цій схемі, але пообіцяли не ставати їй на заваді.