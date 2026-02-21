Украина предлагает ЕС нефтепровод "Одесса-Броды" взамен поврежденной "Дружбы"

Вместо поврежденного российской атакой нефтепровода "Дружба" Украина предлагает ЕС использовать для транзита нефти в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтепроводной инфраструктуры, в частности нефтепровод "Одесса-Броды".



Об этом говорится в письме миссии Украины при Европейском Союзе от 20.02.2026, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии, с которым имела возможность ознакомиться корреспондент "Европейской правды".



Пока продолжается ремонт нефтепровода "Дружба", Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".



"Вследствие целенаправленных атак, совершенных государством-агрессором 27 января 2026 года, был нанесен значительный ущерб элементам нефтепроводной системы Украины, включая технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода "Дружба"", – говорится в документе.



Украинские дипломаты проинформировали Еврокомиссию, что "в настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного возобновления транспортировки нефти указанным трубопроводом".

"Продолжаются усилия по обследованию поврежденных элементов, стабилизации технического состояния системы и ликвидации последствий вражеского удара. В то же время украинская сторона хотела бы подчеркнуть, что бесперебойное и стабильное функционирование нефтепроводной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины", – отмечается в письме.

В частности, указывается, что украинские специалисты "вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы под постоянной угрозой авиаударов, рискуя своей жизнью".



"В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрию и Словакию, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтепроводной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтепроводную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", – предложила Украина Евросоюзу.



Как сообщала "Европейская правда", Венгрия заблокировала предоставление кредита в 90 млрд евро для Украины от Евросоюза и угрожает блокировать его, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба".



Планировалось, что документы о 90 млрд для Украины будут приняты Советом ЕС и подписаны в Европарламенте 24 февраля, в честь годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.



Напомним, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС. Венгрия, Словакия и Чехия отказались принимать участие в этой схеме, но пообещали не препятствовать ей.