Німеччина вимагає звільнення затриманого за "образу Ердогана" журналіста DW у Туреччині

Німеччина вимагає від Анкари звільнити затриманого журналіста Deutsche Welle, якому закидають "образу" президента країни Реджепа Таїпа Ердогана та "поширення оманливої інформації".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

В уряді Німеччини відреагували на затримання у Туреччині журналіста DW Алікана Улудага, якому тепер загрожуть кілька років ув’язнення.

"Закликаю владу Туреччини забезпечити негайне звільнення з-під варти Алікана Улудага", – заявив уповноважений федерального уряду Німеччини з питань культури та медіа Вольфрам Ваймер. Він назвав звинувачення проти журналіста безпідставними.

Гендиректорка DW Барбара Массінг також заявила про безпідставність звинувачень проти колеги. "Це відомий журналіст-розслідувач, який, серед іншого, розслідував випадки корупції, має чудові контакти і доступ до важливих джерел. Тож влада вважає його загрозою", – відреагувала вона.

Заступник речника уряду Себатьсян Гілле заявив, що в уряді Німеччині дуже стурбовані цим випадком, та зауважив, що ситуація зі свободою преси у Туреччині вже багато років викликає занепокоєння.

Улудага затримали в Анкарі у четвер 19 лютого за звинуваченнями в "образі президента" та "поширенні оманливої інформації". За цими статтями його можуть ув’язнити на термін понад 4,5 роки.

У Deutsche Welle повідомили, що приводом для звинувачень стала стаття Улудага півторарічної давнини, де він критикував Туреччину за звільнення з-під варти підозрюваних у належності до "Ісламської держави" та заявляв про корупцію у турецьких органах влади.

Восени 2025 року у Туреччині увʼязнили журналіста за "погрози" Ердогану на YouTube.

У Туреччині також якийсь час тримали під вартою шведського журналіста, якому інкримінували "погрози Ердогану".