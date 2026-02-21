Германия требует освобождения задержанного за "оскорбление Эрдогана" журналиста DW в Турции

Германия требует от Анкары освободить задержанного журналиста Deutsche Welle, которого обвиняют в "оскорблении" президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и "распространении ложной информации".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В правительстве Германии отреагировали на задержание в Турции журналиста DW Аликана Улудага, которому теперь грозит несколько лет заключения.

"Призываю власти Турции обеспечить немедленное освобождение из-под стражи Аликана Улудага", – заявил уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам культуры и медиа Вольфрам Ваймер. Он назвал обвинения против журналиста безосновательными.

Гендиректор DW Барбара Массинг также заявила о безосновательности обвинений против коллеги. "Это известный журналист-расследователь, который, среди прочего, расследовал случаи коррупции, имеет отличные контакты и доступ к важным источникам. Поэтому власть считает его угрозой", – отреагировала она.

Заместитель представителя правительства Себатьсян Гилле заявил, что в правительстве Германии очень обеспокоены этим случаем, и отметил, что ситуация со свободой прессы в Турции уже много лет вызывает беспокойство.

Улудага задержали в Анкаре в четверг 19 февраля по обвинению в "оскорблении президента" и "распространении ложной информации". По этим статьям его могут посадить на срок более 4,5 лет.

В Deutsche Welle сообщили, что поводом для обвинений стала статья Улудага полуторагодичной давности, где он критиковал Турцию за освобождение из-под стражи подозреваемых в принадлежности к "Исламскому государству" и заявлял о коррупции в турецких органах власти.

Осенью 2025 года в Турции посадили журналиста за "угрозы" Эрдогану на YouTube.

В Турции также некоторое время держали под стражей шведского журналиста, которому инкриминировали "угрозы Эрдогану".