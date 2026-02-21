Фіцо погрожує Україні зупинкою постачання електроенергії з понеділка

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо Україна до понеділка не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину.

Як повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда", звернення з цього приводу Фіцо опублікував у своїх соцмережах.

Прем’єр Словаччини заявив, що якщо Україна в понеділок 23 лютого не відновить транзит російської нафти до Словаччини, яка надходила через пошкоджений трубопровід "Дружба", він "доручить відповідним словацьким компаніям призупинити екстрені постачання електроенергії Україні того ж дня".

"Якщо Зеленський думає, що шантаж Словаччини нафти наблизить Україну до ЄС, то він жорстоко помиляється", – заявив Роберт Фіцо.

Імпорт електроенергії зі Словаччини в Україну у лютому 2026 року становив близько 18% у загальній структурі імпорту.

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинилось з 27 січня через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Словаччина та Угорщина після втрати цього джерела імпорту змушені були оголосити надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі та звинувачують Київ у небажанні ремонтувати нафтопровід.

Обидві країни вже зупинили експорт дизельного пального в Україну.

Угорщина також погрожує припиненням експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Роберт Фіцо хоче відправити моніторингову місію на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Бродах, щоб отримати експертну оцінку пошкоджень.

Детальніше на цю тему – у статті "Кінець "Дружбі": що стоїть за погрозами Орбана та Фіцо та яку помилку зробила Україна"