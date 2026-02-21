Фицо угрожает Украине остановкой поставок электроэнергии с понедельника

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инициирует прекращение экспорта электроэнергии из Словакии в Украину, если Украина до понедельника не обеспечит восстановление транзита российской нефти в Словакию.

Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", обращение по этому поводу Фицо опубликовал в своих соцсетях.

Премьер Словакии заявил, что если Украина в понедельник 23 февраля не возобновит транзит российской нефти в Словакию, которая поступала через поврежденный трубопровод "Дружба", он "поручит соответствующим словацким компаниям приостановить экстренные поставки электроэнергии Украине в тот же день".

"Если Зеленский думает, что шантаж Словакии нефтью приблизит Украину к ЕС, то он жестоко ошибается", – заявил Роберт Фицо.

Импорт электроэнергии из Словакии в Украину в феврале 2026 года составлял около 18% в общей структуре импорта.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину остановилась с 27 января из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Словакия и Венгрия после потери этого источника импорта вынуждены были объявить чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли и обвиняют Киев в нежелании ремонтировать нефтепровод.

Обе страны уже остановили экспорт дизельного топлива в Украину.

Венгрия также угрожает прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Роберт Фицо хочет отправить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода "Дружба" в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Подробнее на эту тему – в статье "Конец „Дружбе": что стоит за угрозами Орбана и Фицо и какую ошибку сделала Украина"