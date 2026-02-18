Фіцо хоче відправити моніторингову групу на місце пошкодження "Дружби"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пропонує відрядити експертну групу на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" у Львівській області.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті словацького уряду.

Згідно з повідомленням, Фіцо зв’язався з послом Словаччини в Україні щодо деталей переривання постачань нафтопроводом "Дружба".

Словацький прем’єр заявив, що Україна досі не надала жодної інформації щодо інциденту, тому посол країни надіслав офіційну ноту українським представникам із проханням про роз’яснення інциденту.

Фіцо також запропонував послу організувати візит у Броди експертної групи зі Словаччини, щоб вони оглянули пошкодження "на власні очі".

Глава словацького уряду анонсував звернення до Єврокомісії та припустив, що ситуація з нафтопроводом є "політичним шантажем" з боку України.

"Ми також звернемося до Європейської комісії, щоб вона направила моніторингову групу, щоб подивитися, що насправді сталося в Бродах, бо якщо це політичний шантаж, як у випадку з газом, то це абсолютно неприйнятно", – заявив прем’єр-міністр.

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Словаччина та Угорщина звинувачують у зупинці транспортування нафти Україну.

У середу, 18 лютого, Словаччина оголосила режим надзвичайної ситуації у нафтовій галузі через відсутність постачання нафти.

Також Фіцо оголосив про зупинення поставок дизельного палива в Україну.

Перед цим глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Раніше Будапешт і Братислава попросили Хорватію дозволити постачання нафти РФ до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria.