В Албанії спалахнули бурхливі антиурядові протести через звинувачення в корупції

У вівторок ввечері в столиці Албанії Тирані тисячі людей зібралися на протест з вимогою відставки віцепрем'єрки через ймовірну корупцію.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

В ході акції сталися сутички між антиурядовими протестувальниками та поліцією.

Reuters

Демонстранти кидали коктейлі Молотова в будівлю уряду, а поліція відповідала застосуванням водометів. Це останній з низки бурхливих протестів, які становлять загрозу стабільності тривалого перебування при владі прем'єр-міністра Еді Рами, яке почалося в 2013 році.

Політична напруга посилилася з грудня, після того, як спеціальна прокуратура висунула звинувачення заступниці Рами Белінді Баллуку у втручанні в державні тендери на великі інфраструктурні проєкти та наданні переваги певним компаніям, що сама урядовиця заперечує.

Тисячі людей на головній площі в Тирані несли прапори та транспаранти і скандували "Рама, йди додому, цей корумпований уряд повинен піти у відставку". Спеціальна поліція в бронежилетах захищала урядову будівлю.

Reuters

Спеціальна прокуратура, яка займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю, звернулася до парламенту з проханням скасувати імунітет Баллуку цього тижня, щоб можна було її заарештувати.

Невідомо, коли парламент, де керівна партія Рами має більшість, проведе голосування і чи проведе його взагалі.

Повідомляли також, що подібний антиурядовий протест в Тирані відбувся 22 грудня.

Крім того, Асоціація суддів Албанії раніше звинуватила прем'єр-міністра в тиску на Конституційний суд у справі Баллуку.