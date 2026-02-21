В столице Албании во время антиправительственного протеста произошли столкновения

В столице Албании Тиране вечером в пятницу антиправительственный протест перерос в столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вечером 20 февраля протестующие вышли в центр Тираны с требованием отставки правительства Эди Рамы, в продолжение серии протестов в связи с коррупционными подозрениями против вице-премьера Албании, его близкой соратницы.

Shqiptarja.com

Протестующие начали бросать зажигательную смесь и пускать пиротехнику в направлении офиса премьера. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водомет.

Shqiptarja.com

Политическая ситуация в Албании обострилась с конца декабря, когда вице-премьеру и министру инфраструктуры Белинде Баллуку выдвинули официальные обвинения во вмешательстве в тендеры на крупные инфраструктурные проекты и содействие некоторым компаниям, что она отрицает.

Антикоррупционный суд с тех пор отстранил Баллуку от должности, но для дальнейшего привлечения к ответственности специальной прокуратурой необходимо, чтобы парламент снял с нее иммунитет. Партия Эди Рамы после прошлогодней победы на выборах имеет убедительное большинство в парламенте и неизвестно, произойдет ли это.

Начиная с декабря, в Тиране неоднократно проходили бурные антиправительственные протесты.