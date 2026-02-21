Укр Рус Eng

Біля берегів Криту перекинувся човен з мігрантами, є загиблі і зниклі безвісти

Новини — Субота, 21 лютого 2026, 14:39 — Іванна Костіна

Щонайменше п'ятеро людей загинули і близько 20 зникли безвісти після того, як судно з мігрантами перекинулося біля південного узбережжя Криту в суботу рано вранці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Інцидент стався в водах біля Калої Ліменес, в регіоні Іракліо. Вцілілі повідомили владі, що на борту дерев'яного човна перебувало до 50 осіб.

За даними державної телерадіокомпанії ERT, аварія сталася, коли одне з двох торгових суден, відправлених грецьким пошуково-рятувальним центром, наблизилося до потерпілого судна. Коли мігранти намагалися піднятися по драбинах, спущених з корабля, човен, як повідомляється, різко нахилився і перекинувся.

Торгове судно врятувало 20 осіб, а берегова охорона і підрозділи Frontex спочатку витягли три тіла. Пізніше було знайдено ще двох.

Триває масштабна пошуково-рятувальна операція, в якій беруть участь патрульні катери берегової охорони,торгові судна, вертоліт і літак ВПС. Фрегат, що патрулює на південь від Гавдоса, також прямує до цього району.

Представники берегової охорони повідомили, що з повітря також було виявлено інше судно, на якому перебувало приблизно 40 мігрантів у тому ж районі моря.

Нагадаємо, на початку лютого неподалік грецького острова Хіос, що в Егейському морі, човен зіштовхнувся з кораблем берегової охорони, внаслідок чого загинули 15 мігрантів.

Наприкінці грудня впродовж однієї доби грецька берегова охорона врятувала 460 мігрантів біля узбережжя островів Крит та Гавдос.

