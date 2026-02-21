У берегов Крита перевернулась лодка с мигрантами, есть погибшие и пропавшие без вести

По меньшей мере пять человек погибли и около 20 пропали без вести после того, как судно с мигрантами перевернулось у южного побережья Крита в субботу рано утром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел в водах у Калои Лименес, в регионе Ираклио. Выжившие сообщили властям, что на борту деревянной лодки находилось до 50 человек.

По данным государственной телерадиокомпании ERT, авария произошла, когда одно из двух торговых судов, отправленных греческим поисково-спасательным центром, приблизилось к потерпевшему судну. Когда мигранты пытались подняться по лестницам, спущенным с корабля, лодка, как сообщается, резко наклонилась и перевернулась.

Торговое судно спасло 20 человек, а береговая охрана и подразделения Frontex сначала извлекли три тела. Позже были найдены еще два.

Продолжается масштабная поисково-спасательная операция, в которой участвуют патрульные катера береговой охраны, проходящие торговые суда, вертолет и самолет ВВС. Фрегат, патрулирующий к югу от Гавдоса, также направляется в этот район.

Представители береговой охраны сообщили, что с воздуха также было обнаружено другое судно, на котором находилось около 40 мигрантов в том же районе моря.

Напомним, в начале февраля недалеко от греческого острова Хиос в Эгейском море лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце декабря в течение суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.