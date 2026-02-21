У Празі сотні людей за участі президента Павела відзначають річницю вторгнення РФ в Україну

Сотні людей беруть участь у мітингу "Разом за Україну" на Староміській площі в Празі, присвяченому, четвертій річниці військового вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

За оцінками поліцейських, які спостерігають за подією, там перебуває близько 800 осіб. Захід, присвячений четвертій річниці військового вторгнення Росії в Україну, організовують організації "Пам'ять народу", "Люди в потребі", "Мільйон моментів для демократії", "Дякуємо, що ви є" та Європейський конгрес українців. Серед інших, на заході виступлять президент Петр Павел і колишній хокейний воротар Домінік Гашек.

фото ČTK IB/Šimánek Vít

Учасники демонстрації мають при собі українські і чеські прапори. Інші, менші паперові прапори, роздають людям організатори заходу. Деякі люди принесли банери з гаслами, наприклад "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" або "Long Live Ukraine". Декілька повідомлень також містять подяку чехам за підтримку України.

На початку заходу чеський президент був серед демонстрантів і спілкувався з ними.

За годину до початку демонстрації на Староміській площі відбулася церемонія відкриття, присвячена пам'яті чехів, які загинули як добровольці в Збройних силах України, на кількох панелях. Панелі, підготовлені організацією "Пам'ять народу" у співпраці з ініціативою "Хвилі солідарності", описують історії шести з них: Томаша Завазала, Мартіна Крейчі, Карела Кучеру, Міхала Яніка, Владіміра Пржибила та Їржі Котрли.

На заході також був присутній посол України Василь Зварич, який назвав чеських бійців героями. "Ми зробимо все, щоб їхня жертва була винагороджена нашою перемогою", – сказав він.

У соботу в ряді чеських і моравських міст проходять мітинги та марші. У Пльзені, як і в 16 інших містах, на площі також виставлено модель дрона в натуральну величину, яким Росія атакує українських цивільних осіб.

Як повідомлялося, Європарламент на позачерговому засіданні до четвертої річниці повномасштабної війни Росії проти України розгляне резолюцію з цього приводу.

Лідери Франції та Британії Емманюель Макрон та Кір Стармер у вівторок співголовуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" на підтримку України з нагоди четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, ЄС розраховує схвалити 20-й пакет санкцій до четвертої річниці повномасштабної війни – проте лунають суперечливі сигнали щодо того, чи вдасться це зробити.