В Праге сотни людей при участии президента Павела отмечают годовщину вторжения РФ в Украину

Сотни людей участвуют в митинге "Вместе за Украину" на Староместской площади в Праге, посвященном четвертой годовщине военного вторжения России в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

По оценкам полицейских, наблюдающих за событием, там находится около 800 человек. Мероприятие, посвященное четвертой годовщине военного вторжения России в Украину, организуют организации "Память народа", "Люди в нужде", "Миллион моментов для демократии", "Спасибо, что вы есть" и Европейский конгресс украинцев. Среди прочих, на мероприятии выступят президент Петр Павел и бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек.

фото ČTK IB/Šimánek Vít

Участники демонстрации имеют при себе украинские и чешские флаги. Другие, меньшие бумажные флаги, раздают людям организаторы мероприятия. Некоторые люди принесли баннеры с лозунгами, например "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" или "Long Live Ukraine". Несколько сообщений также содержат благодарность чехам за поддержку Украины.

В начале мероприятия чешский президент был среди демонстрантов и общался с ними.

За час до начала демонстрации на Староместской площади состоялась церемония открытия, посвященная памяти чехов, погибших как добровольцы в Вооруженных силах Украины, на нескольких панелях. Панели, подготовленные организацией "Память народа" в сотрудничестве с инициативой "Волны солидарности", описывают истории шестерых из них: Томаша Завазала, Мартина Крейчи, Карела Кучеру, Михала Яника, Владимира Пржибила и Йиржи Котрлы.

На мероприятии также присутствовал посол Украины Василий Зварич, который назвал чешских бойцов героями. "Мы сделаем все, чтобы их жертва была вознаграждена нашей победой", – сказал он.

В субботу в ряде чешских и моравских городов проходят митинги и марши. В Пльзене, как и в 16 других городах, на площади также выставлена модель дрона в натуральную величину, которым Россия атакует украинских гражданских лиц.

Как сообщалось, Европарламент на внеочередном заседании к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины рассмотрит резолюцию по этому поводу.

Лидеры Франции и Великобритании Эмманюэль Макрон и Кир Стармер во вторник будут сопредседательствовать на встрече "коалиции решительных" в поддержку Украины по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения.

Напомним, ЕС рассчитывает одобрить 20-й пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабной войны – однако звучат противоречивые сигналы о том, удастся ли это сделать.