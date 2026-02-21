У Варшаві зібралися противники участі Польщі в програмі переозброєння ЄС SAFE

Перед Президентським палацом у Варшаві триває протест противників впровадження програми SAFE.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Маніфестація була організована клубами "Gazeta Polska" та Рухом захисту кордонів.

Протестувальники зібралися біля резиденції президента, де закликали главу держави ветувати закон про впровадження програми ЄС. Учасники акції демонстрували банери з гаслами, серед яких "Ні SAFE. Так Польщі".

Голова маніфестації Адам Боровський оголосив, що звернення буде передано президенту. "Ми благаємо і просимо Вас, ветуйте закон SAFE", – сказав він.

У той же час триває програмна конвенція опозиційної "Права і справедливості" під гаслом "Думаючи про Польщу – Альтернатива 2.0: Час для безпечної Польщі". Місцем її проведення є Стальова Воля, яка є одним з ключових пунктів на карті польської оборонної промисловості.

Під час виступу голова клубу PiS, колишній міністр національної оборони Маріуш Блащак зазначив, що складні часи вимагають залучення та твердої позиції. За його словами, якщо не настане протверезіння, Польща залишиться на периферії безпеки.

Колишній глава міністерства оборони заявив, що програма ЄС SAFE є механізмом кредитування, який "буде тримати на ланцюгу країни, які наважаться проводити самостійну політику".

"Не можна дозволити, щоб Польща увійшла до цього механізму", – заявив він.

Програма SAFE має на меті підтримати країни ЄС у зміцненні їх оборонного потенціалу, а також зменшити їх залежність від озброєння з США. В рамках цього інструменту ЄС польський уряд зможе скористатися близько 43,7 млрд євро у вигляді пільгових кредитів і витратити їх на інвестиції в оборону.

Згідно з заявою уряду, понад 80% коштів буде витрачено на польську оборонну промисловість.

Прийнятий у четвер з поправками Сенатом закон, що впроваджує європейську програму переозброєння SAFE, передбачає створення фінансового інструменту підвищення безпеки (FIZB), який буде управлятися Банком сільського господарства, за допомогою якого уряд зможе використовувати позичені кошти.

Поправки Сенату мають, серед іншого, забезпечити, що позики з програми не будуть фінансуватися з бюджету Міністерства оборони, а також вводять обов'язковий антикорупційний та контррозвідувальний контроль використання коштів.

PiS і Конфедерація проголосували проти закону, що впроваджує SAFE, а глава PiS Ярослав Качинський заявив, що президент Кароль Навроцький повинен його ветувати.

На думку Качиньського, програма має "потужні політичні аспекти", а її метою є об'єднання Європи "під німецьким керівництвом".

