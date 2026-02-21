В Варшаве собрались противники участия Польши в программе перевооружения ЕС SAFE

Перед Президентским дворцом в Варшаве продолжается протест противников внедрения программы SAFE.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Манифестация была организована клубами "Gazeta Polska" и Движением защиты границ.

Протестующие собрались у резиденции президента, где призвали главу государства ветировать закон о внедрении программы ЕС. Участники акции демонстрировали баннеры с лозунгами, среди которых "Нет SAFE. Да Польше".

Глава манифестации Адам Боровский объявил, что обращение будет передано президенту. "Мы умоляем и просим Вас, ветируйте закон SAFE", – сказал он.

В то же время продолжается программная конвенция оппозиционной "Права и справедливости" под лозунгом "Думая о Польше – Альтернатива 2.0: Время для безопасной Польши". Местом ее проведения является Сталевая Воля, которая является одним из ключевых пунктов на карте польской оборонной промышленности.

Во время выступления председатель клуба PiS, бывший министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил, что сложные времена требуют привлечения и твердой позиции. По его словам, если не наступит протрезвение, Польша останется на периферии безопасности.

Бывший глава министерства обороны заявил, что программа ЕС SAFE является механизмом кредитования, который "будет держать на цепи страны, которые осмелятся проводить самостоятельную политику".

"Нельзя позволить, чтобы Польша вошла в этот механизм", – заявил он.

Программа SAFE имеет целью поддержать страны ЕС в укреплении их оборонного потенциала, а также уменьшить их зависимость от вооружения из США. В рамках этого инструмента ЕС польское правительство сможет воспользоваться около 43,7 млрд евро в виде льготных кредитов и потратить их на инвестиции в оборону.

Согласно заявлению правительства, более 80% средств будет потрачено на польскую оборонную промышленность.

Принятый в четверг с поправками Сенатом закон, внедряющий европейскую программу перевооружения SAFE, предусматривает создание финансового инструмента повышения безопасности (FIZB), который будет управляться Банком сельского хозяйства, с помощью которого правительство сможет использовать заемные средства.

Поправки Сената должны, среди прочего, обеспечить, что займы по программе не будут финансироваться из бюджета Министерства обороны, а также вводят обязательный антикоррупционный и контрразведывательный контроль использования средств.

PiS и Конфедерация проголосовали против закона, внедряющего SAFE, а глава PiS Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен его ветировать.

По мнению Качиньского, программа имеет "мощные политические аспекты", а ее целью является объединение Европы "под немецким руководством".

