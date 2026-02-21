Президент Чехии: негативное отношение к украинцам несправедливо

Президент Петр Павел подчеркнул, что исход войны в Украине надолго повлияет на всю Европу, и предостерег политиков, которые говорят о беженцах в Чехии как о бремени.

Об этом он сказал на митинге в Праге, посвященном четвертой годовщине вторжения РФ в Украину, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Я благодарен не только всем вам, кто пришел, но и всем людям в Чехии, которые неравнодушны к судьбе и будущему Украины. Они не могут быть равнодушными к нам, которые пережили нечто подобное и на которых прямо или косвенно влияет то, как проходит война и как она закончится", – сказал Павел.

По его словам, война напрямую влияет на Чехию. "И если кто-то говорит нам, что мы устали от войны, что мы устали постоянно слышать об Украине, то они равнодушны к нашему собственному будущему", – добавил он.

Результат конфликта повлияет на весь континент. "Рано или поздно в Украине наступит мир, но все будет зависеть от того, каким будет этот мир, потому что он надолго повлияет на безопасность Европы", – отметил он, добавив: "Это не украинская война, это и наша война тоже".

Он также отверг антиукраинскую риторику о том, что страна сама виновата в российском вторжении, поскольку выразила желание стать членом Североатлантического альянса. "Украина не хотела ничего другого, кроме того, чего хотели мы в прошлом – мы также хотели сами решать свое будущее", – вспомнил он ситуацию в Чехии после распада Советского Союза.

"Когда кто-то утверждает, что Украина виновата в войне, потому что хотела вступить в НАТО, это полная чушь. Украина просто беспокоилась о своем будущем и хотела жить в безопасности", – сказал Павел.

По его мнению, защищая Украину, Чехия защищает принцип, что малые и средние страны могут принимать собственные решения без давления со стороны крупных держав.

"К сожалению, зло всегда имеет тенденцию распространяться там, где для этого есть пространство. И мы не должны давать ему этого пространства", – сказал он.

Он отметил, что уважает чешское общество и гражданские институты за их позицию в отношении беженцев. "За то, что они не дают себя отравить тем, как некоторые источники из России, а также наши политики, говорят об украинцах как о бремени", – добавил он, отметив, что цифры говорят сами за себя. "Они приносят нашей экономике больше, чем забирают из нее. Негативное отношение к ним несправедливо", – отметил он.

Его речь была прервана хором недовольства со стороны толпы. Однако Павел призвал аудиторию не поддаваться этому. По его мнению, важно осознать, кто начал войну и почему.

"Война может закончиться в любой день с момента ее начала по единому приказу одного человека – Владимира Путина", – сказал он.

Митинг на Староместской площади в субботу был проведен в память о начале полномасштабной войны в Украине.

Как сообщалось, Европарламент на внеочередном заседании к четвертой годовщине полномасштабной войны России против Украины рассмотрит резолюцию по этому поводу.

Лидеры Франции и Великобритании Эмманюэль Макрон и Кир Стармер во вторник будут сопредседателями на встрече "коалиции решительных" в поддержку Украины по случаю четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения.