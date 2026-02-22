Польша подняла авиацию из-за массированного обстрела Россией Украины
В связи с активностью стратегической авиации РФ и ударами по территории Украины, утром 22 февраля в Польше подняли авиацию.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, пишет "Европейская правда".
В соответствии с действующими процедурами, по сообщению, были привлечены необходимые силы и средства.
В небо подняли пары истребителей и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в состояние высшей готовности.
По словам военных, эти меры носили превентивный характер и были сосредоточены на защите воздушного пространства Польши.
В настоящее время активность военной авиации в польском небе прекращена. Наземные системы обороны вернулись к стандартному режиму функционирования.
По официальным данным Оперативного командования, нарушений воздушного пространства Республики Польша зафиксировано не было.
Утром 22 февраля по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К, а также из-за угрозы баллистики с юга и севера и российских дронов.
В результате в Киеве пострадали женщина и ребенок из пригорода столицы.