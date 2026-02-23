Президент Литви переніс операцію через отриману травму

Президенту Литви Гітанасу Науседі зробили операцію на передпліччі після того, як він травмувався вдома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Про травму литовського президента стало відомо у неділю. В його адміністрації тоді розповіли, що Науседа отримав побутову травму вдома.

За даними адміністрації, після надання першої допомоги Науседа вирушив до Республіканської Вільнюської університетської лікарні, де йому було проведено операцію через рвану рану лівого передпліччя.

Планувалося, що після операції президент залишиться в лікарні на ніч.

У понеділок президента Литви виписали з лікарні.

Нагадаємо, у жовтні минулого року повідомляли, що канцлер Австрії Крістіан Штокер переніс хірургічне втручання через постійний біль у спині.

А перед тим у Сербії міністр переніс інсульт у прямому ефірі.