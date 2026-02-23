Президент Литвы перенес операцию из-за полученной травмы
Президенту Литвы Гитанасу Науседе сделали операцию на предплечье после того, как он травмировался дома.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
О травме литовского президента стало известно в воскресенье. В его администрации тогда рассказали, что Науседа получил бытовую травму дома.
По данным администрации, после оказания первой помощи Науседа отправился в Республиканскую Вильнюсскую университетскую больницу, где ему была проведена операция из-за рваной раны левого предплечья.
Планировалось, что после операции президент останется в больнице на ночь.
В понедельник президента Литвы выписали из больницы.
