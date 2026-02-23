В аеропорту Мюнхена сотні пасажирів ночували у літаках через снігопад
В німецькому Мюнхені сотні пасажирів через снігопади були змушені провести ніч у літаках на стоянці аеропорту.
Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".
Йдеться про несприятливу погоду, яка зачепила Мюнхен минулого тижня.
Зокрема, пасажири рейсу авіакомпанії Lufthansa з Мюнхена до Копенгагена у четвер після посадки дізнались, що через негоду літак не зможе виконати політ.
Близько 2 години ночі пасажири дізналися, що аеропорт Мюнхена закритий, а всі водії автобусів, які могли б відвезти людей назад до терміналів, пішли додому, оскільки в Мюнхені з 00:00 до 5:00 діє заборона на нічні рейси.
Тож 123 пасажири провели у літаку на стоянці всю ніч. Пасажири скаржились на нестачу води та їжі, а також теплих ковдр.
"Рейси можуть скасовувати в будь-який час, але залишати людей на невизначений час у літаку – це неприйнятно", – сказав один з пасажирів.
За інформацією Bild, не тільки пасажири, що летіли до Копенгагена, а й інші пасажири рейсів Lufthansa до Сінгапуру та Гданська, а також двох рейсів Air Dolomiti до Граца та Венеції, були змушені провести ніч на злітно-посадковій смузі в літаку.
Загалом це торкнулося близько 500 осіб, повідомляє Lufthansa.
20 лютого повідомляли, що сильні снігопади в Німеччині призвели до скасування десятків рейсів в аеропорту Мюнхена.
Того ж дня повідомили про збої в роботі аеропорту Відня.