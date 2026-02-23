В аеропорту Мюнхена сотні пасажирів ночували у літаках через снігопад

В німецькому Мюнхені сотні пасажирів через снігопади були змушені провести ніч у літаках на стоянці аеропорту.

Про це повідомляє Bild, інформує "Європейська правда".

Йдеться про несприятливу погоду, яка зачепила Мюнхен минулого тижня.

Зокрема, пасажири рейсу авіакомпанії Lufthansa з Мюнхена до Копенгагена у четвер після посадки дізнались, що через негоду літак не зможе виконати політ.

Близько 2 години ночі пасажири дізналися, що аеропорт Мюнхена закритий, а всі водії автобусів, які могли б відвезти людей назад до терміналів, пішли додому, оскільки в Мюнхені з 00:00 до 5:00 діє заборона на нічні рейси.

Тож 123 пасажири провели у літаку на стоянці всю ніч. Пасажири скаржились на нестачу води та їжі, а також теплих ковдр.

"Рейси можуть скасовувати в будь-який час, але залишати людей на невизначений час у літаку – це неприйнятно", – сказав один з пасажирів.

За інформацією Bild, не тільки пасажири, що летіли до Копенгагена, а й інші пасажири рейсів Lufthansa до Сінгапуру та Гданська, а також двох рейсів Air Dolomiti до Граца та Венеції, були змушені провести ніч на злітно-посадковій смузі в літаку.

Загалом це торкнулося близько 500 осіб, повідомляє Lufthansa.

20 лютого повідомляли, що сильні снігопади в Німеччині призвели до скасування десятків рейсів в аеропорту Мюнхена.

Того ж дня повідомили про збої в роботі аеропорту Відня.