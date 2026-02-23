В аэропорту Мюнхена сотни пассажиров ночевали в самолетах из-за снегопада

В немецком Мюнхене сотни пассажиров из-за снегопадов были вынуждены провести ночь в самолетах на стоянке аэропорта.

Об этом сообщает Bild, информирует "Европейская правда".

Речь идет о неблагоприятной погоде, которая затронула Мюнхен на прошлой неделе.

В частности, пассажиры рейса авиакомпании Lufthansa из Мюнхена в Копенгаген в четверг после посадки узнали, что из-за непогоды самолет не сможет выполнить полет.

Около 2 часов ночи пассажиры узнали, что аэропорт Мюнхена закрыт, а все водители автобусов, которые могли бы отвезти людей обратно к терминалам, ушли домой, поскольку в Мюнхене с 00:00 до 5:00 действует запрет на ночные рейсы.

Поэтому 123 пассажира провели в самолете на стоянке всю ночь. Пассажиры жаловались на нехватку воды и еды, а также теплых одеял.

"Рейсы могут отменять в любое время, но оставлять людей на неопределенное время в самолете – это недопустимо", – сказал один из пассажиров.

По информации Bild, не только пассажиры, летевшие в Копенгаген, но и другие пассажиры рейсов Lufthansa в Сингапур и Гданьск, а также двух рейсов Air Dolomiti в Грац и Венецию, были вынуждены провести ночь на взлетно-посадочной полосе в самолете.

Всего это коснулось около 500 человек, сообщает Lufthansa.

20 февраля сообщали, что сильные снегопады в Германии привели к отмене десятков рейсов в аэропорту Мюнхена.

В тот же день сообщили о сбоях в работе аэропорта Вены.