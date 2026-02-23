Зеленский о санкциях против Лукашенко: это только первый шаг

Президент Владимир Зеленский рассказал, что после санкций против самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко Украина разрабатывает правовую базу для продолжения этой санкционной политики.

Об этом он заявил в интервью независимому белорусскому медиа "Зеркало", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, санкции против Лукашенко – "это лишь первый шаг".

"Мы будем развивать эту линию и сейчас работаем над правовой базой для продолжения нашей санкционной политики. Это коснется не только Лукашенко, но и его ближайшего окружения, его сыновей и так далее", – сказал он.

Зеленский также рассказал, что поднимал вопрос помощи Лукашенко России в разговорах с представителями США.

"Мы видели, что американцы стремятся найти способ общения с ним и достичь результата дипломатическими средствами. Теперь мы будем участвовать в этом процессе и дадим понять американцам, что так быть не может. Что он поддерживает российский режим – не просто поддерживает геополитику России, а поддерживает войну и помогает убивать мирных жителей", – добавил он.

Напомним, 18 февраля Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

