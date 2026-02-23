Укр Рус Eng

ЄС оголосив санкції проти 8 причетних до порушень прав людини у РФ

Новини — Понеділок, 23 лютого 2026, 15:33 — Марія Ємець

Євросоюз оголосив санкції проти восьми осіб – представників судової та пенітенціарної системи – за причетність до порушень прав людини у Росії. 

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда". 

Рада ЄС затвердила санкції проти восьми осіб, яких вважають відповідальними за грубі порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та опозиції в РФ.

У списку опинились двоє суддів – Андрєй Шибаков та Єва Гюнтер, прокурор Сергєй Філічев та слідчий Ілля Плєшков із Санкт-Петербурга, які брали участь у політично вмотивованих судових процесах. Зокрема, йдеться про справи російських активістів Дмітрія Скуріхіна та Олега Бєлоусова. 

Також це керівники низки пенітенціарних закладів та одного СІЗО, де утримувалися в тяжких умовах політв’язні Алексєй Горінов, Павел Кушнір, Міхаїл Крігер та журналістка Марія Пономаренко – зокрема за те, що висловлювалися проти загарбницької війни проти України і критикували російську владу.

Це очільники колоній №9 і №10 в Алтайському краї В’ячеслав Пісклов та Алексєй Валізер, колонії №5 в Орловській області Максим Прілєпскій, керівник СІЗО в Єврейській автономній області Антон Ричар. 

Європейські санкції передбачають замороження активів на території ЄС, заборону поїздок, у тому числі транзитом, та заборону європейським громадянам і компаніям надавати їм кошти. 

Санкції наклали у межах окремого санкційного режиму за порушення прав людини у Росії, який заснували у 2024 році після смерті в ув’язненні критика Кремля Алексєя Навального.  

Нагадаємо, 14 лютого Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть Навального у в’язниці внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Вони повідомили, що передають свої висновки до Організації із заборони хімічної зброї.

Після того 17 країн закликали до нового розслідування смерті Навального.

