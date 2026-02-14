П’ять країн Європи звинуватили владу РФ в отруєнні Навального у в'язниці

Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вийшли зі спільною заявою про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть критика Кремля Алексея Навального внаслідок отруєння, за чим з дуже високою ймовірністю стоїть російська влада.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву оприлюднили вдень 14 лютого, у дати другої річниці від смерті російського політика в колонії.

Заява від імені п’яти країн погоджена міністрами закордонних справ та фактично прямо звинувачує владу РФ в отруєнні Навального у в’язниці.

"Британія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди переконані, що Алексея Навального отруїли летальним токсином. Це висновок наших урядів на основі аналізу зразків з тіла Алексея Навального. Дослідження переконливо підтвердили присутність епібатидину", – йдеться у тексті.

Зауважують, що цей нейротоксин міститься в отруті дереволазних жаб, які живуть у Південній Америці, і ніде не присутній в природі на території Росії.

"Росія заявила, що Навальний помер з природних причин. Але з огляду на токсичність епібатидину та симптоми, про які повідомлялося, дуже ймовірною причиною його смерті було отруєння. Навальний помер, перебуваючи у в’язниці, тобто Росія мала способи, мотиви і нагоду уразити його цією отрутою", – йдеться у заяві.

П’ять країн зауважують, що Росія вже неодноразово демонструвала ігнорування міжнародного права і конвенції щодо хімічної зброї – нагадавши, що у серпні 2020 року вони виступили з осудом застосування "Новічка" для отруєння Навального, а перед тим російські агенти застосували цю речовину на території Британії у Солсбері, внаслідок чого загинула британська громадянка.

"Останні знахідки ще раз підкреслюють необхідність притягнути Росію до відповдіальності за повторювані порушення конвенції щодо хімічної зброї, а в даному випадку – у конвенції про біологічну і токсичну зброю. Наші постійні представники в Організації із заборони хімічної зброї сьогодні письмово звернулися до генерального директора, щоб проінформувати його про це порушення Росії. Ми також стурбовані тим, що Росія не знищила всю свою хімічну зброю", – наголошують п’ять країн.

Вони заявили, що використають усі наявні інструменти для притягнення Росії до відповідальності за таку поведінку.

Нагадаємо, майже рівно два роки тому, 16 лютого, російські тюремники повідомили про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

У ЄС після того ухвалили нові санкції проти близько 20 людей, відповідальних за порушення прав людини у Росії, у тому числі у зв’язку зі смертю Навального.

Нагадаємо, у ЄСПЛ триває розгляд скарги України проти Росії, що стосується організованих Росією низки гучних замахів та замовних вбивств, як на території України, так і в інших країнах.

