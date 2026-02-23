ЕС объявил санкции против 8 причастных к нарушениям прав человека в РФ

Евросоюз объявил санкции против восьми человек – представителей судебной и пенитенциарной системы – за причастность к нарушениям прав человека в России.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Совет ЕС утвердил санкции против восьми человек, которых считают ответственными за грубые нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и оппозиции в РФ.

В списке оказались два судьи – Андрей Шибаков и Ева Гюнтер, прокурор Сергей Филичев и следователь Илья Плешков из Санкт-Петербурга, которые участвовали в политически мотивированных судебных процессах. В частности, речь идет о делах российских активистов Дмитрия Скурихина и Олега Белоусова.

Также это руководители ряда пенитенциарных учреждений и одного СИЗО, где в тяжелых условиях содержались политзаключенные Алексей Горинов, Павел Кушнир, Михаил Кригер и журналистка Мария Пономаренко – в частности за то, что высказывались против захватнической войны против Украины и критиковали российские власти.

Это руководители колоний №9 и №10 в Алтайском крае Вячеслав Писклов и Алексей Вализер, колонии №5 в Орловской области Максим Прилепский, руководитель СИЗО в Еврейской автономной области Антон Ричар.

Европейские санкции предусматривают замораживание активов на территории ЕС, запрет поездок, в том числе транзитом, и запрет европейским гражданам и компаниям предоставлять им средства.

Санкции наложили в рамках отдельного санкционного режима за нарушение прав человека в России, который был введен в 2024 году после смерти в заключении критика Кремля Алексея Навального.

Напомним, 14 февраля Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти Навального в тюрьме в результате отравления, за чем с очень высокой вероятностью стоят российские власти.

Они сообщили, что передают свои выводы в Организацию по запрещению химического оружия.

После этого 17 стран призвали к новому расследованию смерти Навального.