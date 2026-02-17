17 країн закликала до нового розслідування смерті Навального

Низка країн виступили із заявою-закликом на повторне проведення ретельного та прозорого розслідування обставин смерті критика Кремля Алєксєя Навального.

Заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Італії, пише "Європейська правда".

Країни наголосили, що російська влада несе повну відповідальність за смерть Навального.

З огляду на нещодавні висновки, опубліковані Великою Британією, Швецією, Францією, Німеччиною та Нідерландами, про те, що лабораторні результати дають підстави стверджувати про смерть Навального у в’язниці внаслідок отруєння, країни повторно вимагають "проведення ретельного та прозорого розслідування обставин його смерті".

"Як свідчать звіти Спеціального доповідача ООН, ситуація з правами людини в Росії різко погіршилася до і після цієї трагічної події. Кремль консолідував і розширив свій арсенал репресивних тактик, а зловживання законодавством про національну безпеку, зокрема, призвело до суворих вироків проти правозахисників, журналістів, адвокатів, лікарів та багатьох інших", – заявили країни.

Також у заяві зазначили, що наразі в Росії "за політичними мотивами утримується понад 1700 осіб".

"В Україні російська держава посилила насильство та агресію проти українського народу. Репресії всередині Росії, крім того, сприяють її агресії за кордоном. Ми залишаємося непохитними: російська влада повинна повністю виконувати всі свої міжнародні зобов'язання та звільнити всіх політичних в'язнів", – додали у заяві.

Із заявою виступили: Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав виявлені факти про причину смерті у в’язниці критика Кремля Навального одним з яскравих підтверджень "реального обличчя" чинної російської влади.

