Реестр ущерба от агрессии РФ начал принимать заявления украинцев еще по одной категории

Реестр ущерба для Украины открыл новую категорию заявлений (A1.2), касающуюся вынужденного перемещения за пределы Украины в результате агрессии России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 23 февраля сообщили в Реестре ущерба.

Вынужденное перемещение является одним из прямых последствий вооруженной агрессии. Международное право признает необходимость фиксации такого ущерба и предусматривает право пострадавших на компенсацию.

Категория A1.2 дает возможность подать заявление о компенсации лицам, которые с 24 февраля 2022 года были вынуждены покинуть свое жилье или место постоянного проживания в Украине и переместиться за ее пределы, или которые не могут вернуться в Украину из-за международно-противоправных действий России или с целью избежания их негативных последствий.

В марте 2025 года Реестр открыл категорию A1.1 – "Вынужденное внутреннее перемещение". Запуск A1.2 является логическим продолжением этой работы и подтверждает принцип, что вынужденное перемещение является серьезным испытанием для человека.

Заявления в категории A1.2 касаются именно факта вынужденного перемещения за пределы Украины. Материальные и другие последствия такого перемещения – в частности, потеря работы, жилья, доходов или другие экономические потери, а также депортация детей или взрослых – подаются в других соответствующих категориях Реестра.

Заявление можно подать независимо от того, где находится лицо – в Украине или за ее пределами.

Заявления, соответствующие установленным требованиям, будут внесены в Реестр и в дальнейшем переданы на рассмотрение будущей Компенсационной комиссии, которая будет определять размер причитающейся компенсации.

Заявления в Реестр подаются через веб-портал Украины "Дія". Узнать больше о том, как подать заявление, можно на официальном веб-сайте Реестра.

Напомним, в 2023 году под эгидой Совета Европы был создан международный Реестр ущерба для Украины. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины

В декабре подписали конвенцию, которая учреждает Компенсационную комиссию по назначению репараций украинцам за потери и ущерб, нанесенные российской агрессией.

"ЕвроПравда" также опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр ущерба от российской агрессии.