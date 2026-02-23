Чим важливе рішення суду США про заборону мит Трампа і чи допоможе це світовій торгівлі

20 лютого Верховний суд США оприлюднив рішення, яке може стати поворотним моментом для американської торговельної політики.

У справі проти адміністрації Дональда Трампа суд постановив: президент США не має права запроваджувати імпортні тарифи загального характеру на підставі надзвичайних повноважень, якщо Конгрес прямо не делегував таку компетенцію законом.

Таким чином мають втратити чинність масштабні мита – від 10% до 50%, запроваджені Дональдом Трампом на початку квітня 2025 року щодо імпорту з більшості країн. Щоправда, президент США вже знайшов альтернативу та оголосив про введення тимчасових, терміном на 150 днів, мит – спочатку на рівні 10%, а потім – підняв їх до 15%.

Тож ситуація навколо майбутнього світової торгівлі залишається невизначеною.

Рішення Верховного суду стосується набагато більшого, аніж питання окремих мит, – воно встановлює важливу правову межу, яка посилює передбачуваність торговельної політики США.

Рішення Верховного суду стосується набагато більшого, аніж питання окремих мит, – воно встановлює важливу правову межу, яка посилює передбачуваність торговельної політики США.

Рішення про початок торгової війни проти більшості торговельних партнерів адміністрація Дональда Трампа обґрунтовувала положеннями International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – закону 1977 року, який дозволяє президентові реагувати на надзвичайні економічні загрози.

Це дозволило обійти процедуру схвалення нових мит у Конгресі, де така ініціатива могла не отримати підтримки. Президент оголосив, що торговельний дефіцит США є "екстраординарною загрозою національній безпеці та економіці".

Проте суд фактично нагадав базовий принцип американської конституційної архітектури: право встановлювати податки, мита та інші збори належить Конгресу США, а не президенту.

Водночас залишається відкритим питання практичних наслідків цього рішення. Чи може воно вплинути на долю мит, уже сплачених імпортерами на підставі тарифів, що були визнані такими, що перевищують президентські повноваження? Що буде з додатковими торговельними угодами, укладеними зі США (включно з ЄС) для зменшення нових американських мит?

Зрештою, президент Трамп оперативно знайшов альтернативний правовий механізм для запровадження нових мит.

Він використав Закон про торгівлю 1974 року, який дозволяє президентові без рішення Конгресу запроваджувати мита до 15% строком до 150 днів.

Для Європейського Союзу рішення Верховного суду США дає надію на зниження ризику раптових тарифних рішень із боку Білого дому та на більшу передбачуваність трансатлантичної торгівлі.

Практичний вимір це рішення має і для України.

Український експорт до США – насамперед металургійна продукція, напівфабрикати, а також окремі види аграрної та промислової продукції – є чутливим до змін торговельного режиму. Для держави, що вибудовує економічну інтеграцію на основі правил, передбачуваність політики ключових партнерів є критично важливою.

Рішення Верховного суду важливе не тому, що воно негайно змінює торговельну політику США.

Воно важливе насамперед тому, що встановлює межу: президент не може перебирати на себе повноваження, які Конституція США відносить до компетенції Конгресу.

Навіть у період політичного тиску та економічної конкуренції торговельні інструменти залишаються предметом права, а не політичної імпровізації.

І саме ця межа – між делегованими повноваженнями та їх перевищенням – є критичною для стабільності як національної, так і міжнародної торговельної системи.

