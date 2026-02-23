Чем важно решение суда США о запрете пошлин Трампа и поможет ли это мировой торговле

20 февраля Верховный суд США обнародовал решение, которое может стать поворотным моментом для американской торговой политики.

В деле против администрации Дональда Трампа суд постановил: президент США не имеет права вводить импортные тарифы общего характера на основании чрезвычайных полномочий, если Конгресс прямо не делегировал такую компетенцию законом.

Таким образом, должны утратить силу масштабные пошлины – от 10% до 50%, введенные Дональдом Трампом в начале апреля 2025 года на импорт из большинства стран. Правда, президент США уже нашел альтернативу и объявил о введении временных, сроком на 150 дней, пошлин – сначала на уровне 10%, а затем – поднял их до 15%.

Поэтому ситуация вокруг будущего мировой торговли остается неопределенной.

Подробнее о решении суда и его возможных последствиях – в статье партнера юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Елены Омельченко Новая тарифная революция: как поражение Трампа в суде возобновило торговую войну США с миром.

Решение Верховного суда касается гораздо большего, чем вопрос отдельных пошлин, – оно устанавливает важную правовую границу, которая усиливает предсказуемость торговой политики США.

Решение о начале торговой войны против большинства торговых партнеров администрация Дональда Трампа обосновывала положениями International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – закона 1977 года, который позволяет президенту реагировать на чрезвычайные экономические угрозы.

Это позволило обойти процедуру одобрения новых пошлин в Конгрессе, где такая инициатива могла не получить поддержки. Президент объявил, что торговый дефицит США является "экстраординарной угрозой национальной безопасности и экономике".

Однако суд фактически напомнил базовый принцип американской конституционной архитектуры: право устанавливать налоги, пошлины и другие сборы принадлежит Конгрессу США, а не президенту.

В то же время остается открытым вопрос практических последствий этого решения. Может ли оно повлиять на судьбу пошлин, уже уплаченных импортерами на основании тарифов, которые были признаны превышающими президентские полномочия? Что будет с дополнительными торговыми соглашениями, заключенными с США (включая ЕС) для уменьшения новых американских пошлин?

В конце концов, президент Трамп оперативно нашел альтернативный правовой механизм для введения новых пошлин.

Он использовал Закон о торговле 1974 года, который позволяет президенту без решения Конгресса вводить пошлины до 15% сроком до 150 дней.

Для Европейского Союза решение Верховного суда США дает надежду на снижение риска внезапных тарифных решений со стороны Белого дома и на большую предсказуемость трансатлантической торговли.

Практическое значение это решение имеет и для Украины.

Украинский экспорт в США – прежде всего металлургическая продукция, полуфабрикаты, а также отдельные виды аграрной и промышленной продукции – чувствителен к изменениям торгового режима. Для государства, выстраивающего экономическую интеграцию на основе правил, предсказуемость политики ключевых партнеров является критически важной.

Решение Верховного суда важно не потому, что оно немедленно меняет торговую политику США.

Оно важно прежде всего потому, что устанавливает границу: президент не может перебирать на себя полномочия, которые Конституция США относит к компетенции Конгресса.

Даже в период политического давления и экономической конкуренции торговые инструменты остаются предметом права, а не политической импровизации.

И именно эта грань – между делегированными полномочиями и их превышением – является критической для стабильности как национальной, так и международной торговой системы.

Подробнее – в материале Елены Омельченко Новая тарифная революция: как поражение Трампа в суде возобновило торговую войну США с миром.