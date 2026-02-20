Трамп анонсував "сильніші альтернативи" митам після рішення Верховного суду

Американський президент Дональд Трамп заявив, що тепер "будуть використані інші альтернативи" замість мит, які Верховний суд визнав незаконними.

Про це він заявив у п’ятницю, 20 лютого, цитує CNN, передає "Європейська правда".

"У нас є альтернативи. Чудові альтернативи", – сказав Трамп.

Він заявив, що це рішення відкрило йому можливість піти "ймовірно, тим шляхом, яким я мав піти з самого початку".

"Тепер я збираюся піти в іншому напрямку, ймовірно, в тому напрямку, в якому я повинен був піти спочатку", – сказав він, назвавши його "навіть сильнішим, ніж наш первісний вибір".

Окрім цього, Трамп також припустив, що це рішення не "істотно обмежить" мита в майбутньому, і згадав про використання Закону про розширення торгівлі та інших минулих законів, включаючи Закон про мита 1930 року.

Американський президент додав, що ці альтернативи просто означатимуть "трохи довший" процес.

Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа.

Мова йде про тарифи, які Трамп оголосив на початку квітня 2025 року проти майже всіх країн світу. Глава Білого дому запровадив мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження для подолання дефіциту Сполучених Штатів.

Методика, за якою Трамп визначав розмір торговельних тарифів, викликала подив у багатьох. З’явилися навіть припущення, що до її створення міг бути причетний ChatGPT. Окремі економісти зазначали, що сам підхід до розрахунку тарифів не витримує жодної серйозної критики.

Європейський Союз ретельно аналізує рішення Верховного суду щодо незаконності мит Трампа.