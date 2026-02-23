США частково евакуюють посольство у Лівані

Держдеп США наказав виїздити з Лівану другорядним співробітникам американського посольства.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У понеділок 23 лютого Державний департамент дав розпорядження співробітникам посольства у Лівані з "другорядними" функціями і їхнім родинам виїздити з Лівану.

"Посольство продовжує роботу, основний персонал залишиться на місці. Це тимчасовий захід, що має на меті гарантувати безпеку наших співробітників, і одночасно зберегти нашу спроможність працювати й надавати підтримку громадянам США", – заявили у Держдепі.

Джерело з посольства у Лівані повідомило агентству, що виїхати мають 50 осіб.

Неназваний посадовець з аеропорту Бейруту розповів, що 32 співробітників посольства США з членами родин вже вилетіли з ліванської столиці у понеділок.

Оголошення з’явилось на тлі наростаючої напруги між США та Іраном.

22 лютого повідомляли, що США готові провести новий раунд переговорів з Іраном у п'ятницю в Женеві, якщо протягом найближчих 48 годин отримають детальну пропозицію від Тегерана щодо ядерної угоди.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку президент Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

Іран попередив ООН, що атакуватиме американські бази, якщо США застосують силу.