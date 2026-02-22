Axios: США чекають проєкту ядерної угоди від Ірану впродовж 48 годин

США готові провести черговий раунд переговорів з Іраном у п'ятницю в Женеві, якщо протягом найближчих 48 годин отримають детальну пропозицію від Тегерана щодо ядерної угоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив американський високопосадовець виданню Axios.

За словами американських посадовців, нинішній дипломатичний тиск, ймовірно, є останньою можливістю, яку президент Трамп надасть Ірану перед початком масштабної військової операції США та Ізраїлю, яка може бути спрямована безпосередньо проти верховного лідера Алі Хаменеї.

Американський високопосадовець заявив, що адміністрація Трампа чекає на пропозицію Ірану.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які порадили Трампу дати шанс дипломатії перед тим, як віддати наказ про удар, планують бути в Женеві 27 лютого, якщо іранці надішлють пропозицію на початку цього тижня.

"Якщо Іран надасть проєкт пропозиції, США готові зустрітися в Женеві в п'ятницю, щоб розпочати детальні переговори з метою досягнення ядерної угоди", – заявив посадовець.

Він підтвердив, що адміністрація Трампа та Іран також можуть обговорити можливість укладення тимчасової угоди до досягнення повної ядерної угоди.

Під час останнього раунду переговорів у Женеві минулого вівторка Віткофф і Кушнер попросили міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі надати детальний письмовий проєкт від Ірану протягом декількох днів.

Аракчі заявив у п'ятницю в інтерв'ю MS Now, що він завершить підготовку пропозиції на вихідних і передасть її Віткофу та Кушнеру, як тільки політичне керівництво в Тегерані її схвалить.

CBS повідомляло, що американські військові готові завдати удару по Ірану вже цими вихідними.