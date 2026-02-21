ЗМІ: один зі сценаріїв США передбачає ліквідацію верховного лідера Ірану та його сина

Сполучені Штати мають кілька варіантів силових дій проти Ірану, якщо втратять надію добитися поступок Тегерану щодо його ядерної програми дипломатичним шляхом, і один з них передбачає ліквідацію верховного лідера Ірану та його сина.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Пентагон нібито запропонував Трампу низку варіантів дій на випадок, якщо Іран не погодиться ні на які поступки щодо своєї ядерної програми, і США вирішать застосувати силу.

Один з них передбачає ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї та його сина, який вважається ймовірним наступником, та ще низки мулл з іранської верхівки – про це сказав один з радників, а ще одне джерело підтвердило, що такий сценарій "лежить на столі" вже кілька тижнів.

Одночасно у Трампа готові розглядати компроміс, за яким Іран може продовжити збагачення урану у форматі, який не дозволить йому отримати ядерну зброю, розповів один з американських високопосадовців.

"Президент Трамп буде готовий прийняти домовленість, якщо вона буде ґрунтовною і якщо він зможе політично "продати" її вдома. Якщо Іран хоче запобігти ударам, вони мають вийти до нас з пропозицією, від якої ми не можемо відмовитися. Вони ж продовжують ігнорувати "вікно можливості", – прокоментував співрозмовник, додавши, що у Трампа не збираються довго терпіти "гру" з боку Ірану.

Ще одне джерело, наближене до переговорів США та Ірану, каже, що від посередників з Катару й Оману лунають наполягання, що компроміс має бути таким, аби обидві сторони могли називати результат своєю перемогою, і бути прийнятним також для країн Перської затоки та Ізраїлю.

Низка радників Трампа закликають його діяти стримано, оскільки що більше сил США стягують у регіон, то переконливішим стає тиск на Іран. Проте навіть найбільш наближені до президента радники визнають, що поняття не мають, яким буде у підсумку його рішення і коли це рішення буде ухвалене.

20 лютого Дональд Трамп публічно сказав, що розгляне можливість обмежених ударів по Ірану.

Як відомо, останніми днями наростають ознаки того, що США ближчим часом можуть розпочати масштабну збройну операцію проти Ірану. Вже кілька тижнів США нарощують військову присутність у регіоні.

Численні ЗМІ з посиланням на співрозмовників в адміністрації повідомляли, що військові приготування до операції фактично завершені і вона могла б початися вже цими вихідними, проте Дональд Трамп ще не ухвалив рішення.

Іран попередив ООН, що атакуватиме американські бази, якщо США застосують силу.

За даними ЗМІ, Британія не дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану.