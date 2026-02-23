Каллас сожалеет, что ЕС не смог принять 20-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС не смог утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабной агрессии против Украины в понедельник, 23 февраля, однако работа над этим продолжается.



Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас по окончании заседания Совета ЕС по иностранным делам.



Каллас выразила сожаление по поводу того, что Евросоюз не смог принять новый пакет санкций против РФ.



"Я очень сожалею, что мы не достигли согласия сегодня, учитывая то, что завтра – печальная годовщина начала этой войны", – заявила Каллас корреспондентке "ЕвроПравды".



Она подчеркнула, что ЕС "действительно нужно направить сильные сигналы Украине, что мы продолжаем помогать Украине, но также усиливаем давление на Россию, чтобы эта война прекратилась".



Что касается блокирования пакета санкций Венгрией, главный дипломат ЕС напомнила, что "мы уже видели этот сценарий раньше".



"И мы также видели, что нам удавалось достигать совместных решений", – добавила она.



"Поэтому мы проводим работу на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуться с этим пакетом. Конечно, это нелегко, это никогда не бывает легко, но работа продолжается", – сообщила Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 23 февраля, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.



Он подтвердил, что по этой причине Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита. Сийярто также в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.



В МИД заявили, что Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".