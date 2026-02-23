Кошта відповів Орбану, що Україна має "іншу версію фактів" про нафтопровід "Дружба"

Аргументи Києва щодо причин припинення постачання російської нафти в Угорщину відрізняються від версії, представленої Будапештом – але в будь-якому разі Угорщина не повинна блокувати кредит в 90 млрд євро від ЄС для України.

Про це йдеться у листі-відповіді президента Європейської ради Антоніу Кошти від 23.02.2026, адресованому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, з яким мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Кошта закликав Орбана припинити блокування кредиту в 90 млрд євро для України.

"Відповідаю на Вашого листа, отриманого сьогодні вранці. Як ми обговорювали вчора, Україна представила іншу версію фактів щодо постачання сирої нафти до Угорщини через її територію. Завтра я порушу це питання безпосередньо перед Президентом Зеленським", – написав Кошта.

Він наголосив, що "у будь-якому разі, рішення, ухвалене Європейською Радою, має поважатися", тому Орбан має дотриматися обіцянки підтримати кредит від ЄС для України на 90 млрд євро, даного у грудні на засіданні Євроради.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони є пов'язаними своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов'язання становить порушення принципу щирого співробітництва. Жодній державі-члену не може бути дозволено підривати авторитет рішень, ухвалених Європейською Радою колективно", – підкреслив президент Євроради.

Він підкреслив, що залишається "повністю відданим справі захисту енергетичної безпеки всіх держав-членів".

"Водночас я наполегливо закликаю Вас діяти відповідно до нашого спільного рішення від 18 грудня та розблокувати впровадження кредитної лінії на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро", – звернувся до Орбана Антоніу Кошта.

Як повідомляла "Європейська правда", 23 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав президентові Євроради Антоніу Кошті листа, у якому пообіцяв блокувати виділення 90 млрд євро для України, поки Київ не відновить постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба". Причому Орбан назвав дії України "неспровокованим актом ворожості".

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Проте, єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив "ЄвроПравді", що ЄС не зупинить підготовку до надання Україні 90 млрд євро попри вето Угорщини.