Кошта ответил Орбану, что у Украины "другая версия фактов" по нефтепроводу "Дружба"

Аргументы Киева о причинах прекращения поставок российской нефти в Венгрию отличаются от версии, представленной Будапештом – но в любом случае Венгрия не должна блокировать кредит в 90 млрд евро от ЕС для Украины.



Об этом говорится в ответном письме президента Европейского совета Антониу Кошты от 23.02.2026, адресованном премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, с которым имела возможность ознакомиться корреспондент "Европейской правды".



Кошта призвал Орбана прекратить блокирование кредита в 90 млрд евро для Украины.



"Отвечаю на Ваше письмо, полученное сегодня утром. Как мы обсуждали вчера, Украина представила другую версию фактов относительно поставок сырой нефти в Венгрию через ее территорию. Завтра я подниму этот вопрос непосредственно перед Президентом Зеленским", – написал Кошта.



Он подчеркнул, что "в любом случае, решение, принятое Европейским советом, должно уважаться", поэтому Орбан должен соблюсти обещание поддержать кредит от ЕС для Украины на 90 млрд евро, данное в декабре на заседании Евросовета.



"Когда лидеры достигают консенсуса, они связаны своим решением. Любое нарушение этого обязательства является нарушением принципа искреннего сотрудничества. Ни одному государству-члену не может быть позволено подрывать авторитет решений, принятых Европейским советом коллективно", – подчеркнул президент Евросовета.



Он подчеркнул, что остается "полностью преданным делу защиты энергетической безопасности всех государств-членов".



"В то же время я настоятельно призываю Вас действовать в соответствии с нашим общим решением от 18 декабря и разблокировать внедрение кредитной линии в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро", – обратился к Орбану Антониу Кошта.



Как сообщала "Европейская правда", 23 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал президенту Евросовета Антониу Коште письмо, в котором пообещал блокировать выделение 90 млрд евро для Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Причем Орбан назвал действия Украины "неспровоцированным актом враждебности".



В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию. Он подтвердил, что по этой причине Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Тем не менее, еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил "ЕвроПравде", что ЕС не остановит подготовку к предоставлению Украине 90 млрд евро, несмотря на вето Венгрии.