Словаччина вважає, що ухвалення 20-го пакета санкцій "може перервати мирні переговори" з РФ

Ухвалення подальших санкцій Європейського Союзу проти Росії під час мирних переговорів може призвести до їх зупинки, тому Словаччина має сумніви щодо затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, таку позицію висловив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 23 лютого.

Словаччина, слідом за Угорщиною, висловила застереження щодо 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Словацька Республіка по суті висловила політичне застереження в тому сенсі, що ми вважаємо, що з огляду на мирні переговори, які зараз тривають чи то в Абу-Дабі, чи згодом у Женеві – по суті, тристоронні переговори між Сполученими Штатами Америки, Україною та Російською Федерацією, де обговорюється багато питань, як безпекових, так і територіальних, – ухвалення подальших санкцій може перервати ці мирні переговори", – заявив Бланар.

Міністр наголосив, що, "відповідно до нашого підходу від самого початку (що це питання має бути вирішене мирним шляхом), ми не підтримуємо це".

"Таким чином, це застереження залишається в силі на даний момент. Ми подивимося, з чим виступить Європейська Комісія: чи надасть вона певні гарантії, що це не матиме впливу на мирні переговори, чи ні", – підкреслив Бланар.

Він додав, що щодо 20-го пакета санкцій мають застереження ще декілька країн – "насамперед ті, що мають морські порти".

"Наразі обговорення триває, і ми побачимо, чим усе закінчиться", – наголосив словацький міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС у понеділок через спротив Угорщини не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Окрім цього, 23 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав президентові Євроради Антоніу Кошті листа, у якому пообіцяв блокувати виділення 90 млрд євро для України, поки Київ не відновить постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.