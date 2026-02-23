Словакия считает, что принятие 20-го пакета санкций "может прервать мирные переговоры" с РФ

Принятие дальнейших санкций Европейского Союза против России во время мирных переговоров может прервать их, поэтому Словакия сомневается в утверждении 20-го пакета санкций ЕС против РФ.



Как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, такую позицию высказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля.



Словакия, вслед за Венгрией, выразила предостережение относительно 20-го пакета санкций Евросоюза против России.



"Словацкая Республика по сути выразила политическое предостережение в том смысле, что мы считаем, что, учитывая мирные переговоры, которые сейчас продолжаются то ли в Абу-Даби, то ли впоследствии в Женеве – по сути, трехсторонние переговоры между Соединенными Штатами Америки, Украиной и Российской Федерацией, где обсуждается много вопросов, как по безопасности, так и территориальных, – принятие дальнейших санкций может прервать эти мирные переговоры", – заявил Бланар.



Министр отметил, что, "согласно нашему подходу с самого начала (что этот вопрос должен быть решен мирным путем), мы не поддерживаем это".



"Таким образом, это предостережение остается в силе на данный момент. Мы посмотрим, с чем выступит Европейская Комиссия: предоставит ли она определенные гарантии, что это не будет иметь влияния на мирные переговоры, или нет", – подчеркнул Бланар.



Он добавил, что относительно 20-го пакета санкций имеют предостережения еще несколько стран – "прежде всего те, которые имеют морские порты".



"Сейчас обсуждение продолжается, и мы увидим, чем все закончится", – отметил словацкий министр.



Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС в понедельник из-за сопротивления Венгрии не смогла утвердить 20-й пакет санкций против России.



Кроме этого, 23 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал президенту Евросовета Антониу Коште письмо, в котором пообещал блокировать выделение 90 млрд евро для Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.