Україна вперше імпортує скраплений газ через термінал у Німеччині

Група "Нафтогаз" у партнерстві з TotalEnergies організувала постачання американського LNG через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Після регазифікації в Німеччині "Нафтогаз" доставить газ через Польщу до України.

"У лютому цей ресурс уже доступний у нашій системі. Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергетичну безпеку", – написав Корецьций на своїй Facebook-сторінці.

У жовтні повідомляли, що імпорт скрапленого природного газу морським транспортом до Німеччини досяг рекордного рівня.

Німеччина прискорила будівництво СПГ-терміналів після відмови від російського газу.