Імпорт СПГ через німецькі термінали досяг рекордного рівня

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) морським транспортом до Німеччини досяг рекордного рівня.

Про це повідомило німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

За даними мережевого регулятора BNetzA, у третьому кварталі 2025 року обсяг газу, що надійшов до мережі, був найбільшим з моменту відкриття першого СПГ-терміналу в Вільгельмсгафені наприкінці 2022 року.

Цифри показують, що цього року на термінали СПГ на узбережжі Німеччини було доставлено більше газу, ніж у кожному з попередніх років.

За даними BNetzA, частка СПГ у загальному імпорті газу Німеччини також зросла. Після того, як у першій половині 2025 року вона становила 8%, як і в попередньому році, у третьому кварталі цей показник склав 13,25%.

За даними BNetzA, обсяг СПГ, імпортованого до Німеччини до кінця вересня цього року, становить близько 74 терават-годин, з яких близько 35 терават-годин було поставлено в третьому кварталі.

Для порівняння: у 2024 році цей показник становив близько 69 терават-годин, а у 2023 році – близько 70 терават-годин.

Нагадаємо, у жовтні план ЄС щодо відмови від енергоносіїв РФ подолав першу політичну перепону.

Між тим, ЄС також веде переговори щодо нового пакета санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу на рік раніше – з січня 2027 року.