Украина впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии

Группа "Нафтогаз" в партнерстве с TotalEnergies организовала поставки американского LNG через терминал Deutsche ReGas на острове Рюген в Балтийском море.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

После регазификации в Германии "Нафтогаз" доставит газ через Польшу в Украину.

"В феврале этот ресурс уже доступен в нашей системе. Для нас это не просто новое направление. Это результат доверия и слаженной работы с партнерами. В условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру каждый дополнительный канал поставки газа повышает нашу энергетическую безопасность", – написал Корецкий на своей Facebook-странице.

В октябре сообщали, что импорт сжиженного природного газа морским транспортом в Германию достиг рекордного уровня.

Германия ускорила строительство СПГ-терминалов после отказа от российского газа.