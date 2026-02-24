Укр Рус Eng

Глава МЗС Польщі прибув до Києва

Новини — Вівторок, 24 лютого 2026, 10:20 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 24 лютого прибув з візитом до Києва.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Польщі, пише "Європейська правда".

У польському зовнішньополітичному відомстві назвали візит Сікорського до української столиці "виразом солідарності з Україною та її громадянами, а також підтвердження незмінної підтримки з боку Польщі".

Міністр також записав відеозвернення неподалік Софійської площі у Києві.

"Вітання з Києва…Тут мав відбутися (російський. – Ред.) парад перемоги. Натомість вже чотири роки Київ все ще захищається", – заявив Сікорський.

Раніше стало відомо про приїзд до Києва президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Європейської ради Антоніу Кошти.

Також до Києва прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції.

Крім того, 24 лютого в українській столиці перебуває прем’єр Хорватії Андрей Пленкович.

