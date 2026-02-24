Укр Рус Eng

Глава МИД Польши прибыл в Киев

Новости — Вторник, 24 февраля 2026, 10:20 — Ирина Кутелева

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 24 февраля прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши, пишет "Европейская правда".

В польском внешнеполитическом ведомстве назвали визит Сикорского в украинскую столицу "выражением солидарности с Украиной и ее гражданами, а также подтверждением неизменной поддержки со стороны Польши".

Министр также записал видеообращение недалеко от Софийской площади в Киеве.

"Привет из Киева... Здесь должен был состояться (российский. – Ред.) парад победы. Вместо этого уже четыре года Киев все еще защищается", – заявил Сикорский.

Ранее стало известно о приезде в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

Также в Киев прибыли лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии,  Норвегии и Швеции.

Кроме того, 24 февраля в украинской столице находится премьер Хорватии Андрей Пленкович.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Война с РФ
Реклама: