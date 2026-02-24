Глава МИД Польши прибыл в Киев
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 24 февраля прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши, пишет "Европейская правда".
В польском внешнеполитическом ведомстве назвали визит Сикорского в украинскую столицу "выражением солидарности с Украиной и ее гражданами, а также подтверждением неизменной поддержки со стороны Польши".
Министр также записал видеообращение недалеко от Софийской площади в Киеве.
"Привет из Киева... Здесь должен был состояться (российский. – Ред.) парад победы. Вместо этого уже четыре года Киев все еще защищается", – заявил Сикорский.
Dziś, 24 lutego, w 4. rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę, wicepremier, minister spraw zagranicznych @sikorskiradek składa wizytę w Kijowie. 🇺🇦– Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) February 24, 2026
To wyraz solidarność z Ukrainą i jej obywatelami oraz potwierdzenie niezmiennego wsparcia ze strony Polski. pic.twitter.com/K1VAyVCTzs
Ранее стало известно о приезде в Киев президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.
Также в Киев прибыли лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции.
Кроме того, 24 февраля в украинской столице находится премьер Хорватии Андрей Пленкович.