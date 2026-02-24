Bloomberg: США хотіли б помирити Україну і Росію до 4 липня

Союзники по НАТО стверджують, що Сполучені Штати нібито прагнуть закінчити російсько-українську війну до 4 липня, коли США відзначають День незалежності.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Не розкриваючи деталей про своїх співрозмовників, агентство відзначило, що США хотіли б досягнути мирної угоди щодо війни в Україні до 4 липня. Однак союзники по НАТО висловлюють скепсис щодо такої часової рамки.

"Союзники заявляють, що США наполягають на укладенні угоди до того, як Трамп проведе 4 липня урочистості з нагоди 250-ї річниці незалежності Америки. Однак, за словами європейських високопосадовців і представників НАТО, немає жодних ознак того, що російський президент Владімір Путін готовий укласти угоду, яка не задовольняє його основні вимоги", – пише агентство.

Навіть деякі американські посадовці у приватних розмовах визнають, що не бачать ознак того, що Путін готовий відступити від своїх максималістських позицій, кажуть джерела агентства.

Трамп повернувся на посаду президента в січні 2025 року, обіцяючи швидко покласти край повномасштабній війні Росії. Проте більше року дипломатичних зусиль США провалюються через російські вимоги щодо Донбасу та питання контролю над найбільшою атомною електростанцією Європи, ЗАЕС.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу США.

Агентство Reuters повідомляло, що американські та українські переговорники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.